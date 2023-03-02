حضور ولي العهد عزاء الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين

عزّى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الخميس، في الشيخ راكان بن فلاح بن حثلين.

ووثقت لقطات مصورة حضور ولي العهد إلى مقر العزاء في الشيخ راكان بن حثلين.

يذكر أن نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أدى صلاةَ الميت على الشيخ راكان بن فلاح بن سلطان آل حثلين، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس الأربعاء.

وقدم الأمير أحمد بن فهد العزاءَ لأسرة وأبناء الفقيد، سائلًا المولى عزّ وجل المغفرةَ للفقيد، وأن يلهم ذويه الصبرَ والسلوان.