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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، حظر استيراد الروبيان من الهند بعد ظهور نتائج إيجابية لفيروس “متلازمة البقع البيضاء” في منتجات الروبيان المجمدة المستوردة من الهند، وفقًا لما نقلته “العربية”.
وفي أول فبراير الماضي، اختُتم موسم الروبيان لعام 2022م بوفرة صيد الروبيان وأسعار في متناول جميع المستهلكين، حيث تراوحت الأسعار ما بين 350 إلى 1400 ريال للمن الواحد (16 كيلوجرامًا)، وذلك بحسب حجم ولون الروبيان وأماكن الصيد.
وشهد هذا الموسم الذي استمر لمدة 6 أشهر تغذية مختلف الأسواق المحلية في المنطقة بالروبيان والأسماك، حيث حصل أكثر من 1400 مركب صيد من فئة (اللنشات) وقوارب الصيد الصغيرة على تصاريح الصيد خلال موسم الروبيان 2022م، في كل من فرضة الجبيل القطيف ودارين.
وأوضح عدد من بائعي الأسماك والروبيان في السوق المركزي بمحافظة القطيف، أن موسم صيد الروبيان يعد فرصة مهمة للبائعين والمتسوقين، مبينين أن هذا الموسم امتاز بوفرة في صيد الروبيان، نظرًا لدخول العديد من مراكب الصيد في مختلف سواحل المنطقة الشرقية الممتدة من محافظة الخفجي شمالًا إلى محافظة سلوى جنوبًا.