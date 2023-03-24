حظر تيك توك على هواتف موظفي الخدمة المدنية بفرنسا

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أعلن وزير الخدمة المدنية الفرنسي، أن السلطات الفرنسية تنوي حظر استخدام تطبيق “تيك توك” على هواتف العمل لموظفي الخدمة المدنية.
وأردف وزير الخدمة المدنية، ستانيسلاس جيريني، عبر حسابه على تويتر، أن فرنسا ستحظر استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو “تيك توك” المملوك لشركة صينية على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية.
وجاء في البيان: “من أجل حماية الأمن السيبراني لإداراتنا وموظفي الخدمة المدنية، قررت الحكومة حظر التطبيقات الترفيهية مثل (تيك توك) على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة المدنية”.
وأردف أنه منذ عدة أسابيع تبنت إدارات العديد من شركاء فرنسا الأوروبيين والدوليين تدابير لتقييد أو حظر تنزيل وتثبيت تطبيق تيك توك.