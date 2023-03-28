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لمدة شهرين من ساحل البحر الأحمر

حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بدءًا من السبت

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بدءًا من السبت
المواطن - واس

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حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم السبت 10 رمضان 1444 الموافق 1 أبريل 2023م موعدًا لبدء تطبيق حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، وذلك لإعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الإستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.

وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس ماجد الخليف أن وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة تنفذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية بالمملكة، مضيفًا أنها بدأت بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمحافظة جدة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.

التقيد باللائحة

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة إلى التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الصيد، وذلك للمحافظة على استدامة تلك الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية.

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