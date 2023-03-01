حظ عاثر يوقع لصًّا في قبضة الشرطة بالبرازيل

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شهدت مدينة ساو غابرييل دا كاتشويرا البرازيلية، واقعة غريبة هذا الأسبوع، بعدما استغل لص ظلام الليل لسرقة أحد المتاجر بطريقة غير متوقعة، لكن انتهى به الأمر معلقًا على الحائط، قبل أن تنقذه الشرطة، وتلقي القبض عليه.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، شوهد اللص سيئ الحظ يحاول سرقة المحل التجاري فجرًا، فقام بإحداث فتحة في الجدار للمرور إلى المحل، لكنه علق بها لضيقها،
وظلَّ اللص معلقًا في الفتحة؛ نصف جسده في المتجر، والنصف الآخر عالق خلف الجدار، حتى عاد صاحب المتجر في صباح اليوم التالي، فوجد اللص على حالته تلك، فتجمع عدد كبير من الأشخاص وأوسعوه ضربًا، حتى وصلت الشرطة، وأخرجته من الفتحة، ملقية القبض عليه.