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قدموا عدة نماذج من تلاوات منوعة

حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
حفر الباطن تحتفي بتخريج 250 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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رعى الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، حفل جمعية برهان لتحفيظ القرآن لتخريج الدفعة الثالثة عشرة لحفظة القرآن الكريم من طلاب وطالبات الجمعية البالغ عددهم 250 حافظًا وحافظة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية وأولياء الأمور في قصر السلطان.

تلاوات منوعة

وتضمن الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة عرضًا مرئيًّا لأبرز أنشطة وجهود الجمعية منذ تأسيسها عام 1402هـ من أجل خدمة كتاب الله الكريم وغرس محبته في قلوب الناشئة، كما قدمت عدة نماذج من تلاوات منوعة لطلاب الجمعية.

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد المشحن، كلمة أعرب فيها عن سعادته وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في جمعية برهان برعاية محافظ حفر الباطن للحفل وذلك امتدادًا لما توليه حكومتنا الرشيدة في خدمة كتاب الله عبر العديد من المسابقات الدولية والمحلية، سائلًا الله أن ينفع بها.

فخر واعتزاز

بعد ذلك ألقى الأمير منصور بن محمد بن سعد كلمة، أعرب فيها عن سعادته بهذه المناسبة، مشيدًا بالاهتمام الذي توليه قيادة هذه البلاد المباركة للقرآن وأهله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يمثل امتدادًا للنهج القويم الذي سارت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز، مبديًا فخره واعتزازه بما تقدمه جمعية برهان لتحفيظ القران بالمحافظة وما يبذله القائمون عليها من جهود.

وفي ختام الحفل كرم محافظ حفر الباطن حفظة كتاب الله والرعاة والجهات الداعمة للجمعية.

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