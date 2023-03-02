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محاولة تهريبها من بنسلفانيا لفلوريدا

حقيبة ناسفة ترفع الطوارئ بمطار أمريكي

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
حقيبة ناسفة ترفع الطوارئ بمطار أمريكي
المواطن - فريق التحرير

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أوقفت السلطات الأمريكية رجلاً اكتشفت عبوة ناسفة مخبأة في حقيبته أثناء محاولته السفر في رحلة داخلية من بنسلفانيا لفلوريدا.

إنذار جهاز الفحص

وقالت الوكالة الأمريكية لسلامة المطارات “تي إي إيه”، في بيان، إنه في مطار “ليهاي فالي” الدولي في شرق البلاد تم اكتشاف العبوة خلال تفتيش روتيني للأمتعة المسجلة.

وأطلقت الحقيبة إنذاراً عندما دخلت جهاز فحص الأمتعة، ففتش أحد عناصر الأمن محتوياتها وعثر على عبوة مخبأة في بطانة الحقيبة.

عبوة متفجرة

وسرعان ما تأكد لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أن العبوة الدائرية الشكل هي بالفعل عبوة متفجرة تضم مسحوقاً من نوع المساحيق التي تدخل في صناعة الألعاب النارية.

وبحسب وثيقة قضائية، نشرها موقع أكسيوس وهي صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الحقيبة احتوت أيضاً على قارورة من غاز البوتان، وولاعة وأنبوب بداخله بقايا مسحوق أبيض.

توقيف صاحب الحقيبة

وأوضحت الشرطة الفيدرالية أن المشتبه به يدعى مارك مافلي، وكان يريد السفر جواً إلى مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا.

وأكدت الوثيقة القضائية أيضًا أن مافلي سارع إلى مغادرة المطار ما إن سمع عبر مكبرات الصوت نداء تدعوه فيه السلطات للتوجه إلى مكتب الأمن.

لكن ما هي إلا ساعات قليلة على مغادرته المطار حتى أوقفته الشرطة.

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