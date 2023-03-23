حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك

كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي حقيقة إنهاء علاقة نادي النصر بـ ملعب مرسول بارك الذي يستضيف مباريات النادي في الدوري والكأس وكافة البطولات.

#ملعب_SBC | علي العنزي: شركة الوسائل السعودية تمتلك الفكر الاستثماري الجديد؛ علاقة النصر مستمرة مع ملعب الجامعة.. ولا صحة لما يتداول عن انهاء العلاقة التعاقدية.#قناة_SBC pic.twitter.com/3LhlEQzkto — #ملعب_SBC (@sbcsport) March 22, 2023

وكان أصفر الرياض وقع على عقد مع شركة الوسائل السعودية حيث استحوذ على ملعب مرسول بارك لمدة 10 سنوات بدأت من موسم 2020/ 2021.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي المقرب من أصفر العاصمة في برنامج ملعب SBC: “لا صحة لما تم ترديده أن علاقة النصر بملعب مرسول بارك انتهت، الملعب سيتم تغيير اسمه إلى SMC بارك وهناك شركة ستكون مالكة لحقوق مسمى الملعب فقط، هذا هو الموضوع”.

وأضاف العنزي: “هناك شركات ترغب في الاستحواذ على اسم الملعب والنصر لا علاقة له سيظل موجودًا في الملعب، وهذا الأمر توافدت عليه الكثير من الشركات والبنوك المصرفية، خاصة في ظل زيادة المتابعين للعالمي، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.