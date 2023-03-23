الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان
كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي حقيقة إنهاء علاقة نادي النصر بـ ملعب مرسول بارك الذي يستضيف مباريات النادي في الدوري والكأس وكافة البطولات.
#ملعب_SBC | علي العنزي: شركة الوسائل السعودية تمتلك الفكر الاستثماري الجديد؛ علاقة النصر مستمرة مع ملعب الجامعة.. ولا صحة لما يتداول عن انهاء العلاقة التعاقدية.#قناة_SBC pic.twitter.com/3LhlEQzkto
— #ملعب_SBC (@sbcsport) March 22, 2023
وكان أصفر الرياض وقع على عقد مع شركة الوسائل السعودية حيث استحوذ على ملعب مرسول بارك لمدة 10 سنوات بدأت من موسم 2020/ 2021.
وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي المقرب من أصفر العاصمة في برنامج ملعب SBC: “لا صحة لما تم ترديده أن علاقة النصر بملعب مرسول بارك انتهت، الملعب سيتم تغيير اسمه إلى SMC بارك وهناك شركة ستكون مالكة لحقوق مسمى الملعب فقط، هذا هو الموضوع”.
وأضاف العنزي: “هناك شركات ترغب في الاستحواذ على اسم الملعب والنصر لا علاقة له سيظل موجودًا في الملعب، وهذا الأمر توافدت عليه الكثير من الشركات والبنوك المصرفية، خاصة في ظل زيادة المتابعين للعالمي، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.