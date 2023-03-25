حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط للدرجة الثانية بعد عقوبة الفيفا الجديدة

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رد القانوني الرياضي أحمد الشيخي على سؤال أحد متابعيه، بعدما سأل الأخير حول حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي، بعد عقوبة جديدة وُقعت عليه من الفيفا أمس الجمعة.
🚨خاص وعاجل:
– فيفا يقرر أن #الأهلي فسخ عقد دانكلير بدون سبب مشروع، ويلزمه بدفع ٦.٧٥ ملايين بالإضافة إلى ٢٨ ألف تتكرر شهرياً
– فيفا يصدر قرارات منع تسجيل جديدة بسبب عدم الالتزام، آخرها بخصوص قضية براديتش الذي كسب قضيته
-هي أزمة بالفعل وأتمنى أن يتجاوزها النادي، بالتوفيق للكل… pic.twitter.com/p8noD4W0IQ
— أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) March 24, 2023
وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “ما زال النادي بعيدًا عن عقوبة الخصم أو التهبيط، إذا ما تم تدارك الوضع وأثق في ذلك، من المهم أن يتم إلغاء قرار العقوبة الرياضية وهو المنع من التسجيل، أو على الأقل قبول التدابير لتأجيل العقوبة، ثم تسديد المطالبات المالية الحالية، لرفع بقية عقوبات المنع”.
وكان الشيخي أعلن مسبقًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغريم الأهلي 6.75 ملايين ريال بجانب دفع 28 ألف ريال شهريًّا بشكل متكرر، وذلك بعد فسخ عقد المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا مع الفريق بشكل غير مشروع، كما أصدر الفيفا قرارًا بمنع النادي من التسجيل مع عقوبة المنع السابقة، بسبب قضية اللاعب برادريتش الذي كسب قضيته.