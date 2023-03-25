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بسبب فسخ عقد المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا

حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط للدرجة الثانية بعد عقوبة الفيفا الجديدة

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط للدرجة الثانية بعد عقوبة الفيفا الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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رد القانوني الرياضي أحمد الشيخي على سؤال أحد متابعيه، بعدما سأل الأخير حول حقيقة اقتراب الأهلي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي، بعد عقوبة جديدة وُقعت عليه من الفيفا أمس الجمعة.

عقوبات بالجملة ضد الأهلي

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “ما زال النادي بعيدًا عن عقوبة الخصم أو التهبيط، إذا ما تم تدارك الوضع وأثق في ذلك، من المهم أن يتم إلغاء قرار العقوبة الرياضية وهو المنع من التسجيل، أو على الأقل قبول التدابير لتأجيل العقوبة، ثم تسديد المطالبات المالية الحالية، لرفع بقية عقوبات المنع”.

دانكلير بيريرا
دانكلير بيريرا

وكان الشيخي أعلن مسبقًا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تغريم الأهلي 6.75 ملايين ريال بجانب دفع 28 ألف ريال شهريًّا بشكل متكرر، وذلك بعد فسخ عقد المحترف البرازيلي دانكلير بيريرا مع الفريق بشكل غير مشروع، كما أصدر الفيفا قرارًا بمنع النادي من التسجيل مع عقوبة المنع السابقة، بسبب قضية اللاعب برادريتش الذي كسب قضيته.

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