حقيقة تقييد يدي دونالد ترامب أمام المحققين السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة
كشف محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه اتفق مع المدعي العام لمانهاتن بنيويورك على ألا يتم تقييد يدي موكله بعد تسليم نفسه لمواجهة الاتهامات الجنائية التي وجهتها له هيئة محلفين كبرى في قضية الأموال الصامتة.
ووفقًا لوسائل أمريكية، جرى الاتفاق بين الادعاء العام في نيويورك وهيئة الدفاع عن ترامب، على أن يسلم نفسه للتحقيق يوم الثلاثاء، بعدما وجهت إليه التهمة رسميًّا في قضية الأموال الصامتة عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.
وأفاد جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق، بأنهم يتوقعون استدعاءه للمحكمة الأسبوع المقبل، وإن موكلهم لن يقر بالاتهامات الموجهة إليه.
من جهتها، قالت وكالة أسوشيتد برس: إنه تم طلب مثول ترامب أمام المحكمة اليوم، لكن محاميه قالوا إن جهاز الخدمة السرية طلب وقتًا للاستعداد أمنيًّا.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت: إن من المرجح إعلان لائحة الاتهام الأيام المقبلة ليكون ترامب أول رئيس أمريكي تُوجه إليه اتهامات جنائية.