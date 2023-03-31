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سيسلم نفسه للتحقيق يوم الثلاثاء

حقيقة تقييد يدي دونالد ترامب أمام المحققين

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
حقيقة تقييد يدي دونالد ترامب أمام المحققين
المواطن - فريق التحرير

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كشف محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه اتفق مع المدعي العام لمانهاتن بنيويورك على ألا يتم تقييد يدي موكله بعد تسليم نفسه لمواجهة الاتهامات الجنائية التي وجهتها له هيئة محلفين كبرى في قضية الأموال الصامتة.

ترامب يسلم نفسه

ووفقًا لوسائل أمريكية، جرى الاتفاق بين الادعاء العام في نيويورك وهيئة الدفاع عن ترامب، على أن يسلم نفسه للتحقيق يوم الثلاثاء، بعدما وجهت إليه التهمة رسميًّا في قضية الأموال الصامتة عام 2016، في حدث غير مسبوق لرئيس أمريكي سابق.

وأفاد جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق، بأنهم يتوقعون استدعاءه للمحكمة الأسبوع المقبل، وإن موكلهم لن يقر بالاتهامات الموجهة إليه.

استعداد أمني

من جهتها، قالت وكالة أسوشيتد برس: إنه تم طلب مثول ترامب أمام المحكمة اليوم، لكن محاميه قالوا إن جهاز الخدمة السرية طلب وقتًا للاستعداد أمنيًّا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت: إن من المرجح إعلان لائحة الاتهام الأيام المقبلة ليكون ترامب أول رئيس أمريكي تُوجه إليه اتهامات جنائية.

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