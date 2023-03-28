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بعدما كشفت تقارير إعلامية أن إدارة الهلال تدرس الأمر

حقيقة خوض الهلال لمبارياته على ملعب مرسول بارك مع النصر

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
حقيقة خوض الهلال لمبارياته على ملعب مرسول بارك مع النصر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية حقيقة ما تردد حول أن نادي الهلال سيخوض مبارياته في الموسم المقبل على ملعب ” مرسول بارك” مع نادي النصر.

وقال الإعلامي ” عبدالعزيز العصيمي” المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” : ” لا يوجد تواصل بخصوص الملعب، حتى الآن إلا مع العالمي، وغير هذا الكلام أحلام وأماني، الملعب أصفر وسيظل أصفر”.

يذكر أن الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” برا الـ18″ على قناة SSC كان تحدث عن الأمر قائلًا: ” حسب مصادر البرنامج، شركة الوسائل ترغب في أن يلعب الهلال مبارياته في الموسم المقبل على ملعب مرسول بارك بمعية النصر، وأكدت المصادر أن إدارة الهلال تدرس هذا الموضوع”.

النصر في مرسول بارك لـ 10 سنوات

وكان أصفر الرياض وقع على عقد مع شركة الوسائل السعودية حيث استحوذ على الملعب لمدة 10 سنوات بدأت من موسم 2020/ 2021.

ملعب مرسول بارك - النصر والوحدة - جماهير النصر
ملعب مرسول بارك

وكانت تقارير إعلامية نفت في وقت سابق إن إدارة النصر ستُنهي علاقتها بالملعب ولن تخوض عليه أي مباريات أخرى في الموسم المقبل، حيث قال الإعلامي الرياضي علي العنزي المقرب من النصر : “لا صحة لما تم ترديده أن علاقة النصر بملعب مرسول بارك انتهت، الملعب سيتم تغيير اسمه إلى SMC بارك وهناك شركة ستكون مالكة لحقوق مسمى الملعب فقط، هذا هو الموضوع”.

وأضاف العنزي: “هناك شركات ترغب في الاستحواذ على اسم الملعب والنصر لا علاقة له سيظل موجودًا في الملعب، وهذا الأمر توافدت عليه الكثير من الشركات والبنوك المصرفية، خاصة في ظل زيادة المتابعين للعالمي، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

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