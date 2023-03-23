حقيقة رغبة كريستيانو رونالدو في الانضمام لأتلتيكو

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حسمت جورجينا رودريجز، صديقة كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر، الجدل الذي أُثير بشأن رغبة النجم البرتغالي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.
وقالت جورجينا خلال فيلم تسجيلي، نقلت صحيفة “آس” الإسبانية مقتطفات منه: “لم يكن هناك أي تفكير لدى كريستيانو للانتقال لأتلتيكو مدريد، توقيع رونالدو لأتلتيكو لم يخطر بباله أبدًا”.
وارتبط اسم كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، وهي الشائعات التي أغضبت جماهير الروخي بلانكوس، وطالبت الإدارة بعدم ضمه.
ورحل رونالدو عن صفوف ريال مدريد الإسباني في عام 2018، وهو الهداف التاريخي للمرينغي، وانضم إلى يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يعود لمانشستر يونايتد، ولكن تم فسخ التعاقد بالتراضي، لينتقل إلى النصر في الميركاتو الشتوي.
وخاض كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، 10 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 11 هدفًا، حيث تمكن من هز الشباك 9 مرات وصنع هدفين.