حقيقة رغبة موسيماني في الرحيل عن الأهلي

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رد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي، على ما تردد حول رغبته في مغادرة الراقي بعد نهاية الموسم الحالي.
وقال المدرب الجنوب إفريقي لصحيفة I Times الجنوب إفريقية: “أنا باقٍ مع الأهلي لن أغادر، وفكرتنا عن الكرة السعودية تغيرت كثيرًا بعد انضمامي إلى الأهلي”.
وواصل: “أعتقد أن الكرة السعودية أصبحت جاذبة للنجوم الكبار بعد قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر”.
ويتواجد النادي الأهلي حاليًّا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي الحزم المتصدر، حيث أصبح الراقي قريبًا من الصعود لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين مع بداية الموسم المقبل.
وكان موسيماني تولى تدريب أهلي جدة قادمًا من الأهلي المصري في سبتمبر الماضي.