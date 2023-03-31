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بعد قرار الفيفا في أكتوبر الماضي ضد النصر

حقيقة صدور حكم جديد ضد النصر في قضية حمدالله

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
حقيقة صدور حكم جديد ضد النصر في قضية حمدالله
المواطن - فريق التحرير

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كشف المستشار القانوني سعود الرمان، حقيقة ما تم تداوله حول وجود حكم جديد ضد نادي النصر بسبب قضيته مع لاعبه السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال الرمان عبر حسابه في “تويتر”: “معلومة من مصدر خاص، لم يصدر حكم ضد النصر لصالح اللاعب المغربي غير الحكم السابق، كما أن أطراف الدعوى لم يستلموا أي حيثيات للقرار حتى الآن، وما يتم تداوله غير صحيح”.

تفاصيل قضية النصر وحمدالله

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر في أكتوبر الماضي، إلزام النصر بدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب المغربي بعد فسخ النادي لعقد اللاعب في نوفمبر من عام 2021.

وكان حمدالله علق على قرار الفيفا الصادر في أكتوبر الماضي قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “أحمد الله على قرار الفيفا في تبرئتي من ادعاءات باطلة ثم أشكر إدارة نادي الاتحاد ورئيسه الأخ ‎أنمار الحائلي ونائبه الحبيب أحمد كعكي على ثقتهم ودعمهم لي طيلة الفترة الماضية”.

أما أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد فكان علق على قرار الفيفا قائلًا: “صادق قرار (فيفا) على ما سبق وأكدناه بأن نادي الاتحاد، لم يخطئ أو يتجاوز في تعاقده مع اللاعب عبدالرزاق حمد الله، وأن التعاقد تم بناءً على الأنظمة والأعراف المحلية والدولية”.

وأضاف الحائلي: “وكما ذكرنا سابقًا بأننا في مجلس الإدارة لن نتوانى في بذل كل جهد ممكن لحفظ حقوق النادي ولاعبيه ومنسوبيه”.

 

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