حكام جولة يوم العلم بدوري يلو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات جولة يوم العلم “الجولة الـ25” من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مواجهات اليوم بدوري يلو

وتنطلق منافسات جولة يوم العلم من دوري يلو، عند الساعة 6:10 مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر ضد جدة على ملعب نادي هجر.

ويواجه الفيصلي نظيره الخلود عند الساعة 6:50 مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الرياض عند الساعة 8:25 مساء، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

حكام الجولة

ويتولى ممدوح آل شهدان إدارة مباراة هجر ضد جدة في افتتاح جولة يوم العلم في دوري يلو، ويساعده محمد الوحيمر وماجد العمري، حكم رابع فهد النواف، محمد الغامدي حكمًا للفيديو، ويساعده رائد الرميثي.

ويقود محمد الدقاش مباراة الفيصلي والخلود، ويساعده خالد الجهني وسعد الدهلاوي، حكم رابع فهد الزهراني، عبدالله زربان حكمًا للفيديو ويساعده علي عجيبي، ويدير عبدالصمد بكري لقاء الأهلي والرياض، ويعاونه حسن آل سلام ومحمد الرفاعي، حكم الرابع إبراهيم الأصيل، حكم فيديو تركي هشلان ويساعده سامي الحركان.

ويدير محمد أبوشقارة لقاء الجبلين والقادسية بدوري يلو، ويساعده أحمد العتيق ومحمد الحنفوش، حكم رابع عيسى الشقاق، حكم فيديو عبدالرحمن السلطان ويساعده نواف سقاف، ويقود محمد السماعيل مباراة الشعلة ونجران، ويعاونه عبدالله آل عجيم وحسان الحبيب، حكم رابع سليمان الشهري، حكم فيديو خالد الطريس ويساعده حمد بن حركان.

وعُين عبدالله الشهري حكمًا لمباراة العربي والعروبة في دوري يلو، ويساعده محمد المطرودي وحامد الأحمري، حكم رابع حسن الحبيب، حكم فيديو محمد العمري ويساعده سامر سعد، ويدير فريح الجلعود لقاء العين والأخدود، ويعاونه عبدالعزيز عسيري ومحمد المرشد، حكم رابع إبراهيم الجريس، حكم فيديو بندر القحطاني ويساعده مازن هادي.

ويدير أحمد البركاتي لقاء الساحل والقيصومة، ويساعده سعيد آل مهدي وأحمد ودعاني، حكم رابع عبدالله الدهمشي، حكم فيديو خالد الأحمري ويساعده عبدالعزيز العبدالكريم، ويقود رائد الزهراني مباراة الحزم وأُحد في دوري يلو، ويعاونه عبدالله آل مداد وماهر هادي، حكم رابع مصطفى الدليم، حكم فيديو مشعل الشهري ويساعده أحمد الزهراني.