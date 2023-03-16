أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباراة الخليج ضد الطائي ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

طاقم تحكيم لقاء الخليج ضد الطائي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الخليج ضد الطائي عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويدير ممدوح آل شهدان مباراة الخليج ضد الطائي اليوم، ويساعده ياسر السلطان وبدر الشمراني، وسيكون محمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، رائد الزهراني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ويسعى الخليج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، أملًا في التقدم بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يطمح الطائي لاستعادة توازنه بعد الخسارة أمام ضمك، وحصد الثلاث نقاط.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.