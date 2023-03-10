حكام مباراتي اليوم في دوري روشن

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم الجمعة في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيقود الحكم محمد البريدي مباراة أبها والفتح وسيعاونه كل من ” محمد العرمطي ومفرح الحسن” وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، سلطان الحربي حكمًا للفيديو، عماد عسكر مساعدًا لحكم الفيديو.

أما مباراة التعاون والهلال فسيديرها الحكم خالد الطريس حكمًا للساحة، وسيعاونه كل من فيصل القحطاني وخلف الشمري، بينما عبدالله الخربوش حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا للفيديو، عيسى الخيبري مساعدًا لحكم الفيديو.

مباراتا الجمعة بـ دوري روشن

وتُستكمل مباريات الجولة العشرين من الدوري اليوم، بإقامة مباراتين، حيث ستكون الأولى بين فريقي أبها والفتح، وتبدأ في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، أما الثانية فسوف تكون بين فريقي التعاون والهلال وتنطلق في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات أمس في دوري روشن، انتهت بالتعادل الإيجابي بين الاتفاق والوحدة بهدف لكل فريق، بينما فاز الباطن على الخليج بهدف دون رد، وفاز الاتحاد على النصر بهدف دون رد، بينما فاز الشباب على الفيحاء بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب دوري المحترفين

وقبل انطلاق مباراتي اليوم، يتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 46 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 34 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 33 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 25 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 23 نقطة، ضمك عاشرًا في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة، الرائد في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، برصيد 21 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد تسع نقاط.