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ضمن منافسات الجولة الـ19

حكام مباريات اليوم بدوري روشن

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
حكام مباريات اليوم بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

ألماني يُدير لقاء الخليج والاتحاد

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الخليج والاتحاد في دوري روشن السعودي، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، لطاقم تحكيم ألماني بقيادة باستيان دانكيرت.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

ويساعد دانكيرت في مباراة الخليج والاتحاد اليوم، ستيفان لوبب ولاس كافلوسكي، والحكم الرابع شكري الحنفوش، وسيكون هارم أوسميرس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده فهد العمري.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

حكام مواجهات دوري روشن

ويتولى عبدالله الخربوش مهمة إدارة مباراة الرائد ضد الاتفاق على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويساعده عيسى الخيبري وعلي عجايبي، الحكم الرابع محمد السماعيل، وعبدالصمد بكري حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده عمر الجمل.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

وفي ختام مباريات اليوم، يقود سامي الجريس مباراة النصر والباطن على ملعب مرسول بارك، ويساعده سعد السبيعي وعماد عسكر، الحكم الرابع مشعل الشهري، حكم الفيديو رائد الزهراني ويساعده علي العلي.

النصر في دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر spl
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