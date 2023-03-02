حكام مباريات اليوم في دوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
ويدير سلطان العكيري مباراة الفتح والطائي في دوري روشن السعودي، ويساعده محمد العبكري وأحمد ودعاني، حكم رابع أحمد البركاتي، حكم الفيديو محمد الحربي، ويساعده هشام الرفاعي.
ويقود محمد الدقاش مباراة الفيحاء ضد أبها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده خلف الشمري وحمد بن حركان، الحكم الرابع خالد الطريس، حكم الفيديو محمد الهويش، ويساعده محمد العرمطي.
ويتولى فيصل البلوي قيادة مباراة الوحدة ضد الهلال، ويساعده إبراهيم الدخيل وعبدالعزيز البريه، الحكم الرابع أحمد الرميخاني، حكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده عادل شراحيلي.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ19 اليوم، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.
ويقع الفتح بالمركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج بـ16 نقطة، العدالة 13 نقطة، والباطن 6 نقاط.