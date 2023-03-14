حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس الملك موسم 2022/2023.

مباريات اليوم

ويقود الحكم سلطان الحربي مباراة الوحدة والباطن ويعاونه كل من ” عمر الجمل وعيسى الخيبري”، أما محمد الحربي فسيكون حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان حكمًا للفيديو، سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

أما الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس فسوف يدير مباراة النصر وأبها وسيعاونه كل من ” هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، الحكم الرابع شكري الحنفوش، المجري إيستفان فاد حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

وفي مباراة الهلال والفتح، سيدير الروماني رادو بيترسكو اللقاء ويعاونه كل من الروماني خورخي سيباستيان ومواطنه جريجوري ميركيا، عبدالله الشهري حكمًا رابعًا، الروماني أوفيديو هاتيجان حكمًا للفيديو، ياسر السلطان مساعدًا لحكم الفيديو.

الاتحاد يصل لنصف نهائي كأس الملك

وكان نادي الاتحاد أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، أمس بعد فوزه على نادي الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية، حيث سيواجه الاتحاد في دور نصف النهائي الفائز من مباراة الهلال والفتح اليوم.

أما الفائز من مباراة الوحدة والباطن، فسوف يواجه الفائز من مباراة النصر وأبها في دور نصف النهائي في أبريل المقبل.