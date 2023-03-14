Icon

براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة Icon ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا Icon حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك Icon إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي Icon خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق Icon ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار Icon طرق الرياض تكتسي الأبيض تمهيدًا لتجربة التبريد Icon لقطات لجريان السيول بمحافظة حقل Icon مايكروسوفت تكشف عن ChatGPT 4 قريبًا وقدراته خيالية  Icon السيول تداهم عائلة أثناء التنزه بالبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات موسم 2022/2023

حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الثلاثاء في ربع نهائي كأس الملك موسم 2022/2023.

مباريات اليوم

ويقود الحكم سلطان الحربي مباراة الوحدة والباطن ويعاونه كل من ” عمر الجمل وعيسى الخيبري”، أما محمد الحربي فسيكون حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان حكمًا للفيديو، سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

أما الحكم اللاتفي أندريس تريمانيس فسوف يدير مباراة النصر وأبها وسيعاونه كل من ” هارالدس جوديرماتيس وأليكساي سباسجونيكوفس، الحكم الرابع شكري الحنفوش، المجري إيستفان فاد حكمًا للفيديو، محمد الشهري مساعدًا لحكم الفيديو.

وفي مباراة الهلال والفتح، سيدير الروماني رادو بيترسكو اللقاء ويعاونه كل من الروماني خورخي سيباستيان ومواطنه جريجوري ميركيا، عبدالله الشهري حكمًا رابعًا، الروماني أوفيديو هاتيجان حكمًا للفيديو، ياسر السلطان مساعدًا لحكم الفيديو.

الاتحاد يصل لنصف نهائي كأس الملك

وكان نادي الاتحاد أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، أمس بعد فوزه على نادي الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية، حيث سيواجه الاتحاد في دور نصف النهائي الفائز من مباراة الهلال والفتح اليوم.

أما الفائز من مباراة الوحدة والباطن، فسوف يواجه الفائز من مباراة النصر وأبها في دور نصف النهائي في أبريل المقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم تصدر حتى الآن
السعودية اليوم

حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم...

السعودية اليوم
جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع قادة إفريقيا
تقارير

جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع...

تقارير
وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز العلاقات السعودية الألمانية
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز...

السعودية اليوم
طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه
غرائب

طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد...

غرائب
وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا
غرائب

وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل...

غرائب
رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل على دراجة نارية للاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل...

السعودية اليوم
تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع
الرياضة

تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع

الرياضة