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بعد تعرضه لإصابة قوية

حل قانوني يسمح لـ النصر بتسجيل بديل مارتينيز

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
حل قانوني يسمح لـ النصر بتسجيل بديل مارتينيز
المواطن - فريق التحرير

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وجه المستشار القانوني محمد الدويش، نصيحة إلى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، من أجل تسجيل لاعب بديل لنجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

اتحاد الكرة يرفض تسجيل بديل

وكان بيتي مارتينيز قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في أواخر شهر فبراير الماضي، ليتأكد غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

بيتي مارتينيز
مارتينيز – المصدر spl

وأكد مسلي آل معمر، خلال تصريحات تلفزيونية بعد مباراة فريقه ضد الباطن بالأمس، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، قد رفض تعاقد العالمي مع لاعب بديل لمارتينيز.

بيتي مارتينيز
مارتينيز – المصدر spl

حل قانوني أمام إدارة النصر

وكتب محمد الدويش عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا كان النصر قد اتفق مع بديل لبيتي ورفض ياسر المسحل ورفاقه تسجيله فيمكنه أي البديل المطالبة بتسجيله لدى فيفا الذي لن يقبل بقاء اللاعب عاطلًا!”.

وتُمني جماهير العالمي النفس بعد تأثر الفريق الأول لكرة القدم بغياب بيتي مارتينيز خلال منافسات الموسم الحالي، أملًا في مواصلة التألق وتحقيق نتائج مميزة، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl
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