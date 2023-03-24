حمار وحشي هارب يتجول في شوارع مدينة سول

أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لحيوان حمار الوحش يتجول في الطرق المزدحمة بمدينة سول لساعات قبل إعادته لحديقة الحيوان التي هرب منها.

3 ساعات من التجول

وتم رصد الحمار الوحشي الملقب بـ سيرو وهو يركض عبر حي جوانججين في سول وسط حركة مرور كثيفة، وبين أزقة الأحياء السكنية لمدة 3 ساعات، وتمت الاستعانة برجال الإطفاء الذين تمكنوا من إعادته إلى حديقة الحيوان التي هرب منها شرق سول.

ووفقًا لمركز الإطفاء في جوانججين، تلقى الضباط التقرير الأول في الساعة 3:43 بعد الظهر، حول حمار وحشي يتجول بحرية حول المنطقة.

وقال مسؤول من المحطة لشبكة CNN إن عمال الإطفاء تمكنوا من محاصرة الحيوان بانتظار وصول المسؤولين في الحديقة.

7 جرعات من الحقن

ووصل فريق أرسلته حديقة الحيوان بعد حوالي نصف ساعة لإعطائه سبع جرعات من مرخيات العضلات التي أدت في النهاية إلى تهدئته، ثم تم إرجاعه على متن سيارة إلى الحديقة.