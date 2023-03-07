حماقة مهندس وراء عطل تويتر

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تصدرت أزمة تعطل منصة تويتر الأخبار العالمية، أمس الاثنين، وأثناء انقطاع الخدمة، اكتفت الشركة بالقول إن الأعطال التي لاحظها بعض المستخدمين حول العالم ناجمة عن تغيير داخلي أجرته منصة التواصل الشهيرة، وأدى إلى عواقب غير مقصودة.
وتسعى منصة التغريد الشهيرة التي استحوذ عليها الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك في أكتوبر الماضي، لإنشاء واجهة برمجة تطبيقات جديدة مدفوعة للمطورين للعمل معها.
لكن بسبب سياسة ماسك الهادفة إلى الحد من النفقات وتخفيض عدد العمال التي اتبعها منذ اليوم الأول لشرائه العصفور الأزرق، تم تعيين مهندس واحد فقط في هذا المشروع. وقد قام هذا المهندس المذكور أمس بإجراء تغيير سيئ على ما يبدو، إذ عطل برمجة تطبيقات Twitter، وفقًا لما ذكره الموظف الحالي لموقع بلاتفورم، ومن ثم سعى المبرمجون والمهندسون المعنيون في الشركة إلى ترميم تلك الحماقة التي ارتكبها المهندس، على حد تعبير الموظف.
ولم تشرح الشركة ماهية هذا التغيير، غير أن موظفاً من داخل الشركة أوضح أن التغيير المقصود هو جزء من مشروع لإغلاق الوصول المجاني إلى Twitter API ، بحسب ما كشف موقع Platformer.
كما أوضح أن تويتر أعلن في الأول من فبراير، أنه سيوقف الوصول المجاني إلى برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة، ما حد بشكل كبير من قدرة الباحثين الخارجيين على دراسة الشبكة.
في المقابل، اكتفى مالك تويتر، الرجل المثير للجدل، بمشاركة متابعيه على تويتر بفيديو من فيلم الرسوم المتحركة “مدغشقر 2” ، يظهر مجموعة من الحيوانات متجمعة على طائرة تعطل محركها.
وعلق قائلاً بتغريدة اليوم الثلاثاء، “هذا الفيديو المفيد يشرح ما جرى في تويتر اليوم”، دون إضافة المزيد.
وكان آلاف المستخدمين من كل أنحاء العالم أبلغوا أمس عن عدم قدرتهم على فتح روابط مواقع إلكترونية خارجية.
في حين أوضح حساب القسم التقني للشركة في تغريدة أن بعض الميزات في تويتر قد لا تعمل كما هو متوقع في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى خلل غير مقصود ناجم عن تحديث للمنصة.