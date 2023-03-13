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استهداف ممنهج لمؤسسات الدولة الرسمية

حمامات مطار بغداد تثير الجدل والإدارة توضح

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
حمامات مطار بغداد تثير الجدل والإدارة توضح
المواطن - فريق التحرير

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، جدلًا بسبب الصور المنتشرة لمراحيض مطار بغداد الدولي.

حالة مزرية

ووثقت صور ومقاطع فيديو نشرها عراقيون على “السوشيال ميديا”، حالة مزرية تكتنف مراحيض المطار، ما أثار غضبًا واستياء إزاء ذلك الأمر.

من جانبها، وصفت إدارة مطار بغداد الدولي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مراحيض المطار بأنه استهداف ممنهج لمؤسسات الدولة الرسمية.

بيان إدارة المطار

وأردفت إدارة المطار في بيان لها أنه “مرة أخرى تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات مغلوطة وصور مجتزأة من الحقيقية لمآرب لا تعدو عن الاستهداف الممنهج لواحدة من مؤسسات الدولة الرسمية، حيث تداولت هذه الصفحات صورًا عن حمامات مطار بغداد الدولي المشمولة بحملة التأهيل والتطوير التي تقوم بها الهندسة المدنية في المطار”.

وأكمل البيان: “إننا في مطار بغداد الدولي وكأي مؤسسة حكومية أخرى نتعامل بالمعطيات الواقعية والضوابط المالية والإدارية، ونعمل في الليل والنهار وتشترك معنا جهات حكومية مشكورة، إذ تتداخل الأعمال وتتناسق الأدوار ليجد المسافر خدمة متميزة على مختلف المقاييس”.

العمل لا يزال مستمرًا

وتابع البيان: “عندما نشخص خللاً ما في أي مرفق من مرافق العمل، نسارع لإصلاحه وإعماره، ولأن صالات مطار بغداد الدولي فيها أكثر من 60 حمامًا يرتادها أعداد كبيرة من المسافرين يوميًا، فإن مسألة إصلاحها لا تتم بيوم وليلة وما نقلته الصور هو جزء من الأنقاض وليس واقع الحال”.

وشدد على أن “العمل لا يزال مستمرًا في بعض المرافق الصحية في انتظار استكمالها والبقية تباعًا، إذ لا يمكن الشروع بالعمل في جميعها في آن واحد لحاجة المسافرين إليها”.

 

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