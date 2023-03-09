حمامة مجهزة بكاميرا ورقاقة إلكترونية تؤرق الهند

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ألقى صيادون بالهند القبض على حمامة كانت مزودة بكاميرا ورقاقة إلكترونية لحظة اصطيادها من قارب صيد قبالة ساحل باراديب في منطقة جاغاتسينغبور في أوديشا، حيث تشتبه الشرطة في أن الطائر كان يستخدم في التجسس.
وبحسب “العربية” نقلًا عن وسائل إعلام هندية، فقد وجد بعض الصيادين هذه الحمامة على مركبهم قبل بضعة أيام، وتم “القبض” على الطائر و”تسليمها” لشرطة البحرية.
وأوضح مدير شرطة جاغاتسينغبور، راهول، أن “الأطباء البيطريين سيفحصون الطائر، وسنطلب المساعدة من مختبر الطب الشرعي لفحص الأجهزة المتصلة بساق الحمامة. ويبدو أن الأجهزة عبارة عن كاميرا وشريحة إلكترونية”.
وأفصح راهول أن الشرطة سوف تلجأ إلى مساعدة الخبراء لتفسير الكتابة على أجنحة الطائر بلغة غير معروفة للشرطة المحلية.
وأفاد الموظف في سفينة الصيد، سارثي، أنه رأى الحمامة على القارب، وفجأة لاحظ أن بعض الأدوات كانت متصلة بأرجل الطائر، كما وجد أن شيئًا ما مكتوبًا على أجنحة الطائر، وتابع: “لم أستطع فهمها لأنها لم تكن باللغة الأودرية”.