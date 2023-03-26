حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل

يتواجد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل المقامة حاليًا، في مدينة طنجة المغربية وذلك في إطار لقاء ودي ضمن توقف مارس الدولي للمنتخبين.

وقرر المدرب المغربي وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس وضع حمدالله على دكة البدلاء، مع التفكير في الدفع به مع بداية الشوط الثاني من مباراة المغرب ضد البرازيل.

تشكيل المغرب ضد البرازيل

وجاء تشكيل المنتخب المغربي صاحب الأرض مكونًا من: “ياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي، مزراوي، سفيان أمرابط، نايف أكرد، رومان سايس، حكيم زياش، أوناحي، سفيان بوفال، يوسف النصيري، بلال الخنوس”.

أما تشكيل منتخب البرازيل فجاء مكونًا من: ” ويفيرتون في حراسة المرمى، إيمرسون، إيدر ميليتاو، إيبانيز، أليكس تيليس، كاسيميرو، أندري، لوكاس باكيتا، رودريغو، فينسيوس جونيور، روني”.

وبدأت المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، حيث تُنقل المباراة عبر قناة ” الرياضية المغربية”.

أداء قوي من المغرب في مونديال 2022

وخطف منتخب المغرب الأول لكرة القدم الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم 2022، وتفوق على الكبار، ليُنهي المونديال في المركز الرابع، وتطمح الجماهير لمواصلة تألقه وتحقيق نتيجة إيجابية ضد البرازيل.

أما منتخب البرازيل فكان أنهى مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد الخسارة أمام المنتخب الكرواتي بركلات الجزاء الترجيحية في دور الثمانية.