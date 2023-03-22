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ضمن منافسات دوري روشن

حمدالله وكاكو في صدارة قائمة مميزة

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
حمدالله وكاكو في صدارة قائمة مميزة
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم الثنائي عبدالرزاق حمدالله وأليخاندرو روميرو “كاكو”، أداء لافتًا مع الاتحاد والتعاون، ليتصدرا قائمة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

حمدالله وكاكو الأكثر مساهمة بالأهداف

ويُعد عبدالرزاق حمدالله هو الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف حتى الجولة الـ21، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا مع الاتحاد، ليتصدر قائمة الهدافين، فيما ساهم كاكو في إحراز 15 هدفًا، بتسجيله لـ4 أهداف وصناعته 11 هدفًا.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @ittihad

وجاء نجم النصر، أندرسون تاليسكا خلف حمدالله في قائمة الهدافين والأكثر مساهمة بـ14 هدفًا، وساهم نجم الشباب، كارلوس جونيور في هز الشباك 14 مرة، بتسجيل 12 هدفًا وصناعة هدفين، متساويًا مع مهاجم الهلال، أوديون إيغالو.

تاليسكا
تاليسكا – المصدر @SPL

وساهم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو في تسجيل 14 هدفًا في دوري روشن السعودي، حيث تمكن من هز الشباك 5 مرات، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

كورونادو
كورونادو – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ21، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويتواجد الفتح بالمركز السادس بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة، يليه الاتفاق بـ23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ثم الباطن بـ9 نقاط.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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