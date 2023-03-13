حمدالله يُزيِّن قائمة المغرب لوديتي البرازيل وبيرو

تقدم نجم فريق الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهتي البرازيل وبيرو الوديتين في 25 و28 مارس الجاري.

حمدالله يواصل التواجد مع المنتخب

وكان حمدالله قد عاد لقائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، بعد فترة من الغياب، ليواصل التواجد في أول ظهور لأسود الأطلس بعد إنجاز التأهل لنصف نهائي المونديال.

ويسير حمدالله بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حيث قاده لحصد لقب كأس السوبر السعودي، وساهم في انفراده بصدارة دوري روشن السعودي، بتسجله 12 هدفًا، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين.

قائمة منتخب المغرب

وجاءت قائمة منتخب المغرب، كالتالي؛ ياسين بونو، منير المحمدي، أحمد رضا التكناوتي، مهدي بنعبيد، أشرف حكيمي، نايف أكرد، غانم سايس، نصير مزراوي، شادي رياض، أشرف داري، جواد يميق، عبد الكبير عبقار، يحيى عطية الله، أيوب عمراوي وسفيان أمرابط.

كما يتواجد كل من؛ عبدالرزاق، عز الدين أوناحي، بنيامين بوشواري، بلال الخنوس، عبدالحميد صبيري، عمران لوزا، ياسين كيشطا، حكيم زياش، عبد الصمد الزلزولي، زكرياء أبو خلال، يوسف النصيري، أنس زروري، وليد اشديرة، سفيان بوفال وإبراهيم صلاح.