حملة الراجحي تستقبل طلبات الحج بدءًا من اليوم

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أعلنت حملة الراجحي استقبال طلبات الحج بدءًا من اليوم الثلاثاء، وحتى 11 رمضان 1444 هجريًّا.
وقالت الحملة في تغريدة على موقع تويتر: يسعدنا استقبال طلبات الحج لهذا العام 1444هـ، ابتداءً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 29/ 08/ 1444هـ وحتى 11/ 09/ 1444هـ، وذلك من خلال الجهات الخيرية المعتمدة.
ولفتت الحملة إلى أن المقاعد محدودة والتسجيل مجاني- بلا مقابل مالي-، موضحة أن التسجيل لا يعني القبول.
ولمعرفة عناوين الجهات المعتمدة من خلال الرابط الإلكتروني (اضغط هنا)، ولمعرفة الشروط (اضغط هنا).