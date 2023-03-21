حملة الراجحي تستقبل طلبات الحج بدءًا من اليوم

أعلنت حملة الراجحي استقبال طلبات الحج بدءًا من اليوم الثلاثاء، وحتى 11 رمضان 1444 هجريًّا.

وقالت الحملة في تغريدة على موقع تويتر: يسعدنا استقبال طلبات الحج لهذا العام 1444هـ، ابتداءً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 29/ 08/ 1444هـ وحتى 11/ 09/ 1444هـ، وذلك من خلال الجهات الخيرية المعتمدة.

التسجيل مجاني

ولفتت الحملة إلى أن المقاعد محدودة والتسجيل مجاني- بلا مقابل مالي-، موضحة أن التسجيل لا يعني القبول.

ولمعرفة عناوين الجهات المعتمدة من خلال الرابط الإلكتروني (اضغط هنا)، ولمعرفة الشروط (اضغط هنا).