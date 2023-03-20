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تحت شعار أمريكا بحاجة إليك

حملة تضامن شعبية في الصين مع ترامب

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
حملة تضامن شعبية في الصين مع ترامب
المواطن - فريق التحرير

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وجه الصينيون عبارات تضامن لأجل ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رافضين المساس به، بعد إعلانه أنه سيتم القبض عليه غدًا الثلاثاء.

هاشتاغ دعم ترامب

واستخدم رواد مواقع التواصل هاشتاغ “أمريكا في حاجة لك”، لدعم ترامب، وكانت منصة “weibo” الصينية الشبيهة بـ”تويتر” أكثر المنصات التي تفاعل فيها الصينيون بهذا الخصوص.

وحقق الوسم المتداول داخل الصين 59 مليون مشاهدة حتى اللحظة، واحتل الحديث عن اعتقال ترامب المرتبة الخامسة ضمن أكثر المواضيع قراءة على الشبكة العنكبوتية في الصين.

رسائل صينية لترامب

مع انتشار الوسم على ” Weibo”، تدفق سيل من الرسائل إلى ترامب تطالبه بعدم الاستسلام ومحاربة أي لائحة اتهام جنائية بكل قوته، منها: “دونالد ترامب، لا تتراجع أمريكا كبيرة بما يكفي لتقسيمها إلى قسمين افعل ما تحتاج إلى القيام به”.

وجاء في تعليق آخر: “إذا ألقي القبض على ترامب، فسيكون ذلك مؤشرًا على فساد الروح الأمريكية”، بينما علق آخر: “ترامب، أمريكا بحاجة إليك”، ووصف آخرون ترامب بـ رفيقهم، وهو مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى المسؤولين الصينيين، بما في ذلك الرئيس شي جين بينغ.

الرقابة الصينية

تخضع المنصة التي تداول الصينيون فيها قضية ترامب لرقابة صارمة من الحكومة، وعدم حذف هذه التعليقات مؤشر على أن مثل هذا الخطاب المؤيد لترامب مقبول رسميًا.

جاء هذا فور كتابة ترامب على موقع Truth Social أنه سيتم اعتقاله في نيويورك، الثلاثاء، على خلفية تهمة دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينهما، وهو ما ينفي حدوثه الرئيس السابق.

ادعاء ترامب لم يستند إلى حقائق نشرها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، كما أن سوزان نيشليس، كبيرة محامي الدفاع عنه، قالت إنه لم ترد معلومات من مكتب مانهاتن بأنه سيُعتقل.

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