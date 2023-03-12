حملة رقابية شاملة على محطات الوقود في حفر الباطن

انطلقت صباح اليوم في محافظة حفر الباطن الحملة الرقابية الثانية للتأكد من التزام محطات الوقود ومراكز الخدمة بالاشتراطات النظامية اللازمة بهدف الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، من خلال تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع.

11 جهة حكومية

وتتكون اللجنة الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود من 11 جهة حكومية وهي: وزارة الطاقة، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة السياحة، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام، وزارة المالية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

ورصدت اللجنة عددًا من المخالفات على محطات الوقود ومراكز الخدمة، فيما تواصل اللجنة عملها حتى إشعار آخر .