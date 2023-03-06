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وسط إدانات دولية وإقليمية وداخلية هي الأكثر حدة

حوارة الفلسطينية تتحول لمزار يجسد وحشية المستوطنين

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ مساءً
حوارة الفلسطينية تتحول لمزار يجسد وحشية المستوطنين
المواطن - فريق التحرير

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تحولت بلدة “حوارة” الفلسطينية، بالضفة الغربية المحتلة إلى مزار، يوفر لزائريه فرصة للاطلاع على سلوك المستوطنين اليهود، الذين استشعروا مدى الدعم الذي توفره لهم حكومتهم اليمينية المتطرفة، ومن ثمَّ ترجموا ما يؤمنون به من ايديولوجيات إلى عشرات المنازل والسيارات والممتلكات الفلسطينية التي أتت عليها نيرانهم.

عدم إزالة آثار الحرائق

ورصدت صحيفة ماكور ريشون” العبرية، الإثنين، الأحوال التي آلت إليها البلدة الواقعة جنوبي نابلس، والتي شهدت، أواخر فبراير الماضي، هجومًا عنيفًا نفذه المستوطنون، وسط إدانات دولية وإقليمية وداخلية هي الأكثر حدة.

وأفادت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية، أبلغت رئاسة بلدية “حوارة”، بعدم إزالة آثار الحرائق التي أشعلها المستوطنون، وأن السيارات المتفحمة، والقابعة في مواقعها، باتت أشبه بمعرض، يتيح للزائرين الكُثُر الذين يتوافدون إلى البلدة، رؤية “وحشية المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية”.

مزار سياحي

وحوَّل الفلسطينيون البلدة وشوارعها المكتظة بهياكل عشرات السيارات المحترقة، بناءً على توجيهات من السلطة الفلسطينية لرئيس بلدية “حوارة”، لتبقى شاهدة على جرائم المستوطنين والاحتلال”، هذا هو الطرح الذي ساقته الصحيفة العبرية في سياق تحليلها لأسباب عدم إزالة آثار الدمار من البلدة.

وحددت الصحيفة عددًا من الشخصيات التي زارت البلدة، وعلى رأسها هادي عمرو، مسؤول الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في الخارجية الأمريكية، والذي دعا عقب الزيارة إلى محاكمة المتورطين في تلك الحرائق.

نيران المستوطنين

وزار البلدة أيضُا ممثلو الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، وشاهدوا هياكل السيارات التي أتت عليها نيران المستوطنين.

 

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