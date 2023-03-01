حورية فرغلي: تنمروا علي وشبهوني بمايكل جاكسون

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلى عن تعرضها للتنمر وتشبيهها بأبو الهول، بعد كسر أنفها وإجراء عمليات جراحية فيه حيث عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية ودخلت في مرحلة علاج طويلة.

تمني الموت

وقالت حورية فرغلي في حوار مع برنامج “شيزلونج” الذي يُعرض على “المصري اليوم”، “تعرضت للتنمر جدًا، يعني لما يحطوا صورتي وجنبها صورة أبو الهول ويقولوا ما الفرق؟ ويشبهوني بمايكل جاكسون بعد عمليات التجميل التي أجريتها وغيرت ملامحي”.

وأكدت حورية أن هذا التنمر أثر بشكل كبير على نفسيتها ما جعلها تتمنى الموت، وتدخل القبر كي تهرب من كلام الناس المسموم الذي سبب لها ألمًا كبيرًا لا يعلمه إلا الله.

ولفتت إلى أنها أجريت 27 عملية تجميل والآن لا توجد أي عظام في القفص الصدري الخاص بها، مستطردة “الشغل اللي كان طول الوقت بيطاردني اختفى”.

وتابعت “ناس كثيرين تخلوا عني، وذلك بعد ما حدث لي بدأت أنظر للحياة والكون بطريقة مختلفة يعني قبل الحادثة كنت حاجة والناس كانت حاجة وبعد الحادثة بقيت حاجة والناس بقت حاجة”.

حلم الأمومة

وكشفت إلى حلمها الذي ضاع منها هو الأمومة، وعدم قدرتها على الإنجاب، موضحة “الرحم عندي لا يستطيع حمل طفل، وهذا أمر خارج عن إرادتي، وقد تبنيت طفلًا، وتكفلت بطفل آخر كفيف وأصم ولكن توفي”.