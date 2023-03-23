حيرة بين جماهير الهلال لاختيار الأفضل بين محمد الدعيع والمعيوف

تنوعت آراء جماهير نادي الهلال حول الحارس الأفضل في تاريخ النادي الذي ارتدى القميص رقم 1، حيث اختار البعض منهم محمد الدعيع، بينما مال آخرون لاختيار الحارس عبدالله المعيوف.

وأطلقت إحدى الصفحات الداعمة لنادي الهلال سؤالًا عبر “تويتر” اليوم بعنوان : ” أفضل حارس ارتدى القميص رقم 1 في تاريخ الهلال؟”.

منافسة بين محمد الدعيع والمعيوف

وقال البعض من جماهير الهلال إن الدعيع هو أفضل حارس في تاريخ الهلال وفي تاريخ الكرة السعودية ارتدى القميص رقم 1، بينما اختار آخرون عبدالله المعيوف لكثرة الألقاب التي ساهم في فوز الهلال بها مثل دوري أبطال آسيا مرتين والحصول على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية.

واتفق البعض الآخر على أن الدعيع والمعيوف متواجدان في قائمة مكونة من أفضل 5 حراس ارتدوا القميص رقم 1 في تاريخ الهلال وهم ” الدعيع والمعيوف وعبدالله الدعيع وصالح السلومي، وخالد الدايل”.

وكان الدعيع انضم إلى الهلال في عام 1999 قادمًا من نادي الطائي واستمر مع أزرق الرياض حتى اعتزاله في عام 2010، بينما انضم المعيوف إلى صفوف الهلال في عام 2016 قادمًا من النادي الأهلي.