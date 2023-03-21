حيوان الغرير يعطل حركة القطارات بهولندا لمدة أسبوع

اختبأت حيوانات الغرير تحت خطوط سكك حديد هولندا، وأوقفت حركة القطارات في شمال وجنوب البلاد؛ ما أجبر السلطات على إلغاء رحلات على خطين في الأقل.

توقف جميع القارات

وتوقفت جميع القطارات بعد ظهر الثلاثاء على خط مزدحم يربط بين مدينتي دن بوش وبوكستيل في الجنوب بعد أن حفرت الحيوانات في الأرض التي تحمل القضبان.

وأفادت شركة السكك الحديد الوطنية، بأن الخط سيتوقف عن الخدمة لمدة لن تقل عن أسبوع، وفقًا لأسوشيتد برس.

ووفقًا لبيان شركة بروريل التي تتولى صيانة شبكة السكك الحديد الهولندية، فإن الحفر يعني أن القضبان يمكن أن تهبط، ومن ثم لم يعد من الممكن ضمان سلامة حركة القطارات.