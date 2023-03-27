مقطع متداول لـ خالد الجبير ردًا على منتقديه: هم فهموا خطأ وأنا مسامحهم

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أعاد مغردون تداول مقطع فيديو سابق للشيخ الدكتور خالد الجبير، استشاري أمراض وجراحة القلب، يرد من خلاله على من يقلده أو ينتقد أسلوبه.
جاء ذلك بعد حلقة الممثل الكوميدي خالد الفراج وتقليده للدكتور خالد الجبير، خلال الحلقة الثالثة من برنامج ستوديو 33، الذي يعرض على قناة mbc، خلال شهر رمضان.
وقال الجبير في مقطع الفيديو المتداول: تنبيه بسيط لأبنائي وبناتي الذين يردون على من ينتقدني وينتقد أسلوبي أو ينتقد ذاتي، أو عرضي، أو أي شيء، أرجو منهم ألا يردوا عليهم لأن الرد عليهم يدخلهم في متاهات ما لها أول ولا آخر.
وتابع: هم فهموا خطأ وأنا بالنسبالي مسامحهم، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنهم ويغفر لهم، ويعينهم في دينهم ودنياهم، ويريهم الحق أينما كان.
واستطرد: محاولة الدفاع عني أو الرد عليهم، أو تبيين الصورة لهم، تدخل في متاهات أبنائي وبناتي طويلة عريضة أنتم في غنى عنهم، فاتركوهم هذه وجهة نظره هو حر، ويرى أن هذا الرجل لا ينفع خلاص اتركه لا ينفع لا ينفع هذه هي وجهة نظره.