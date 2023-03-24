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مثّل 4 مشاهد للرئيس الأمريكي

خالد الفراج يقلد بايدن ببراعة للمرة الثانية

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
خالد الفراج يقلد بايدن ببراعة للمرة الثانية
المواطن - فريق التحرير

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للعام الثاني على التوالي، قلد الفنان خالد الفراج، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حلقة أمس من برنامجه الرمضاني استوديو 23، الذي يعرض على قناة mbc1.

أخطأ في السلام على الحضور

وظهر خالد الفراج، وهو يقف على منصة أمام الحضور، وقال: الله يحفظكم، الله يحفظ أمريكا، ثم لوح بيده، وسط تصفيق الحاضرين.

ثم ابتعد الفراج عن المنصة واستدار لحظات، وكأنه ينظر في حيرة، قبل أن تقوم مساعدته بتوجيهه نحو الاتجاه الصحيح.

التعثر على سلم الطائرة

وفي مشهد آخر، صعد الفراج سلم الطائرة، ثم سقط على الدرج عدة مرات، ثم قام ووجه التحية العسكرية، كما تعثر أكثر من مرة الرئيس الأمريكي خلال صعود الطائرة.

مشهد النوم

كما مثل الفراج مشهدًا ثالثًا، وكأنه يستقبل أحد الرؤساء، حيث أخطأ في السلام على الضيف وقام بالسلام على مساعده.

أما المشهد الرابع، ظهر الفراج الذي يمثل شخصية بايدن على طاولة كبيرة، مع شخص آخر يمثل شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وظهرت على الفراج علامات النوم!

إطلاق الصواريخ

ثم قام الفراج بالضغط على الزر الأحمر النووي، لتظهر في الشاشة الخلفية الصواريخ بعد إطلاقها، ليقوم ممثل شخصية بوتين بالرد عليه بالضغط على الزر أيضًا.

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