خالد الفراج يقلد بايدن ببراعة للمرة الثانية

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للعام الثاني على التوالي، قلد الفنان خالد الفراج، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حلقة أمس من برنامجه الرمضاني استوديو 23، الذي يعرض على قناة mbc1.
خالد الفراج يقلد بايدن@khalidalfarraj#ستوديو23
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ucHdN2sAYW#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/8Z0FObSUSJ
— MBC1 (@mbc1) March 23, 2023
وظهر خالد الفراج، وهو يقف على منصة أمام الحضور، وقال: الله يحفظكم، الله يحفظ أمريكا، ثم لوح بيده، وسط تصفيق الحاضرين.
ثم ابتعد الفراج عن المنصة واستدار لحظات، وكأنه ينظر في حيرة، قبل أن تقوم مساعدته بتوجيهه نحو الاتجاه الصحيح.
وفي مشهد آخر، صعد الفراج سلم الطائرة، ثم سقط على الدرج عدة مرات، ثم قام ووجه التحية العسكرية، كما تعثر أكثر من مرة الرئيس الأمريكي خلال صعود الطائرة.
كما مثل الفراج مشهدًا ثالثًا، وكأنه يستقبل أحد الرؤساء، حيث أخطأ في السلام على الضيف وقام بالسلام على مساعده.
أما المشهد الرابع، ظهر الفراج الذي يمثل شخصية بايدن على طاولة كبيرة، مع شخص آخر يمثل شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وظهرت على الفراج علامات النوم!
ثم قام الفراج بالضغط على الزر الأحمر النووي، لتظهر في الشاشة الخلفية الصواريخ بعد إطلاقها، ليقوم ممثل شخصية بوتين بالرد عليه بالضغط على الزر أيضًا.