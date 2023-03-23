خالد الفراج يقلد بايدن

قلّد الفنان خالد الفراج، شخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حلقة اليوم من برنامج “استوديو 23” الساخر، والذي يذاع على قناة mbc1.

وظهر الفراج، خلال المشهد التمثيلي، وهو يقف على منصة أمام الحضور، وقال: ” الله يحفظكم، الله يحفظ أمريكا” ثم لوح بيده، ليرد الحاضرين بالتصفيق، فيما أخذ يلوح هو بيده في كل الاتجاهات.

كما أخذ ينظر حوله في حيرة ويسلم على الهواء، لتظهر نائبته والتي يقلدها شخص آخر وتوجهه نحو الاتجاه الصحيح.

سقوط على الدرج

وفي مشهد آخر، ظهر الفراج وهو يصعد سلم الطائرة، ليسقط على الدرج عدة مرات، مثلما حدث قبل ذلك مع بايدن.

وفي مشهد ثالث، ظهر وهو يخطئ في السلام على شخص يمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث ظهر العلم الفرنسي في الخلف.

ومد الفراج يده إلى مساعد الرئيس، وتجاهل الآخر.

الحرب النووية

وفي المشهد الرابع ظهر الفراج وهو جالس على طاولة كبيرة ويبدو عليه علامات النوم والتجاهل، أمام شخص يمثل شخصية نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأخذ بايدن يضغط على الزر الأحمر النووي، لتظهر في الشاشة الخلفية الصورايخ بعد إطلاقها، ليقوم ممثل شخصية بوتين بالرد عليه بالضغط على الزر أيضًا.