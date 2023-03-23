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قلّد الفنان خالد الفراج، شخصية الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حلقة اليوم من برنامج “استوديو 23” الساخر، والذي يذاع على قناة mbc1.
خالد الفراج يقلد بايدن@khalidalfarraj#ستوديو23
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ucHdN2sAYW#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/8Z0FObSUSJ
— MBC1 (@mbc1) March 23, 2023
وظهر الفراج، خلال المشهد التمثيلي، وهو يقف على منصة أمام الحضور، وقال: ” الله يحفظكم، الله يحفظ أمريكا” ثم لوح بيده، ليرد الحاضرين بالتصفيق، فيما أخذ يلوح هو بيده في كل الاتجاهات.
كما أخذ ينظر حوله في حيرة ويسلم على الهواء، لتظهر نائبته والتي يقلدها شخص آخر وتوجهه نحو الاتجاه الصحيح.
وفي مشهد آخر، ظهر الفراج وهو يصعد سلم الطائرة، ليسقط على الدرج عدة مرات، مثلما حدث قبل ذلك مع بايدن.
وفي مشهد ثالث، ظهر وهو يخطئ في السلام على شخص يمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث ظهر العلم الفرنسي في الخلف.
ومد الفراج يده إلى مساعد الرئيس، وتجاهل الآخر.
وفي المشهد الرابع ظهر الفراج وهو جالس على طاولة كبيرة ويبدو عليه علامات النوم والتجاهل، أمام شخص يمثل شخصية نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأخذ بايدن يضغط على الزر الأحمر النووي، لتظهر في الشاشة الخلفية الصورايخ بعد إطلاقها، ليقوم ممثل شخصية بوتين بالرد عليه بالضغط على الزر أيضًا.