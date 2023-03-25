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ظهر الفنان خالد الفراج في حلقة الليلة من برنامج ستوديو 23 وهو يقلد جراح القلب معلقًا على بعض النصائح الطبية التي يقدمها الأطباء للمرضى.
خالد الفراج يقلد جراح القلب#ستوديو23
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ucHdN2s39o#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/0WUA8CQRqv
— MBC1 (@mbc1) March 25, 2023
وقال الفراج إن بعض الأطباء يحذرون مرضى القلب من مخاطر تناول السمبوسة مشيرًا إلى أنه يتناول السمبوسة بالعسل وليس بالزيت مؤكدًا أن بها العديد من الفوائد.
كما تحدث حول عصير التوت وفوائده الصحية مشيرًا إلى أن ما يتردد حول احتوائه على كميات كبيرة من السكر لا يضر صحة الإنسان.
وكان الفراج قلد الرئيس الأمريكي جو بايدن في أولى حلقات البرنامج خلال شهر رمضان المبارك 1444، ما أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل.
وكان الفراج قلد بايدن لأول مرة العام الماضي في نفس البرنامج وقد لاقى التقليد ردود فعل واسعة عبر وسائل الإعلام العربية والأمريكية على حد سواء.