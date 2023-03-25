خالد الفراج يقلد جراح القلب

ظهر الفنان خالد الفراج في حلقة الليلة من برنامج ستوديو 23 وهو يقلد جراح القلب معلقًا على بعض النصائح الطبية التي يقدمها الأطباء للمرضى.

وقال الفراج إن بعض الأطباء يحذرون مرضى القلب من مخاطر تناول السمبوسة مشيرًا إلى أنه يتناول السمبوسة بالعسل وليس بالزيت مؤكدًا أن بها العديد من الفوائد.

كما تحدث حول عصير التوت وفوائده الصحية مشيرًا إلى أن ما يتردد حول احتوائه على كميات كبيرة من السكر لا يضر صحة الإنسان.

تقليد بايدن

وكان الفراج قلد الرئيس الأمريكي جو بايدن في أولى حلقات البرنامج خلال شهر رمضان المبارك 1444، ما أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل.

وكان الفراج قلد بايدن لأول مرة العام الماضي في نفس البرنامج وقد لاقى التقليد ردود فعل واسعة عبر وسائل الإعلام العربية والأمريكية على حد سواء.