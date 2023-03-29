خالد الفراج يُقلد المعلق العماني خليل البلوشي

قلد الممثل الكوميدي الشهير خالد الفراج، المعلق العماني خليل البلوشي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج ” استوديو 23″ المذاع على قناة MBC.

وظهر الفراج وهو يُقلد البلوشي أثناء تعليق الأخير على مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022، يوم 22 نوفمبر الماضي، حيث فاز الأخضر وقتها بنتيجة 2-1.

وعلق البلوشي على تقليد خالد الفراج له قائلًا عبر حسابه في ” الفيسبوك” : ” جن جنون خالد الفراج، شكرًا على هذا الفيديو الرائع وجزيل الشكر أيضًا لطاقم عمل برنامج استوديو 23″.

وتتلخص فكرة برنامج ” استوديو 23″ في تقليد خالد الفراج لأبرز النجوم والمشاهير في مختلف المجالات حول العالم، حيث سبق له تقليد الأمير هاري نجل ملك بريطانيا الملك تشارلز.

مسيرة خليل البلوشي

المعلق خليل البلوشي صاحب الـ43 عامًا بدأ مسيرته في التعليق في عام 2002 حيث علق على مجريات بطولة الصداقة للشباب.

وقبل التوجه للتعليق، كان البلوشي عمل في سلاح الجو العُماني لمدة 7 سنوات ثم استقال من وظيفته ليتجه للعمل في مجال التعليق الرياضي.

وكانت بداية البلوشي في عام 2007 في قنوات الكأس القطرية، ويعمل حاليًا في قنوات Bein Sports القطرية.