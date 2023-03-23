Icon

الدفاع المدني: احذروا مخاطر الحوادث المنزلية في رمضان Icon أمنية الطفلة وفاء تتحقق وتغني مع الفنان عايض Icon زلزال قوي يضرب أنقرة Icon ‏أدبي الأحساء يصدر كتاب أبو شموخ سيرة ثلاثين عامًا من الكفاح والتحدي Icon ضبط 25 شخصًا ارتكبوا مخالفات مرورية في الجوف Icon العثور على جثة طالب أمريكي أطلق النار على موظفين بمدرسته Icon الدفاع الأمريكية تحقق في ثغرة أمنية تهدد طائرات الرئاسة Icon رفع الطاقات التشغيلية في الحرمين الشريفين لاستقبال أول جمعة في رمضان Icon توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم على قاصدات المسجد النبوي في رمضان Icon سقوط إيطاليا ضد إنجلترا بثنائية في تصفيات يورو 2024 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
أخبار رئيسية
حصاد اليوم
أعلنت قبل أيام إصابته بكورونا

خالد الفيصل بخير

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ مساءً
خالد الفيصل بخير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ظهر الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة لأول مرة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ونشر الأمير بندر بن خالد الفيصل صورة تجمعه بأمير مكة خالد الفيصل بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، وهو بصحة جيدة.

وعلق الأمير بندر على الصورة بالقول: “صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كعادته السنوية في مجلسه الرمضاني.. الشكر والتقدير لكل من سأل عن سموه داعين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية ويقر أعينكم بمن تحبون”.

إعلان إصابته بكورونا

وكان الأمير تركي الفيصل قد أعلن إصابة الأمير خالد الفيصل بفيروس كورونا خلال حفل جائزة الملك فيصل العالمية قال فيها: ونحنُ نعيشُ هذه الأيامَ ذكرى استشهادِ الفيصلِ، مَنْ تحمِلُ هذه الجائزةُ اسمَهُ، فلنقرأْ على روحِ الفيصلِ الفاتحَةَ”.

وأضاف: اللهمَّ اجْعَلْ هذا البلدَ آمنًا مُعتبرًا، بقيادةِ خادمكَ سلمانَ المظفرْ ووليِّ عهدهِ دارئِ الخطرْ. فأهلًا بنائبهِ أميرِنا فيصل ومَنْ حضرْ، لأنوبَ عن صاحبِ العِبرْ، أخي خالدٍ الذي أصابهُ الداءُ العَسِرْ، كورونا الوباءُ العَكِرْ؛ فاستمتِعُوا بمساءٍ عَطِرْ، وابتهجُوا بعطاءِ فِكرْ، مِنْ كوكبةِ الفائزينَ في هذا السَّمَرْ”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
أخبار رئيسية

إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة...

أخبار رئيسية
وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الأهلي إسناد في 10...

وظائف
تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس
الرياضة

تفاصيل عرض النصر لضم بوسكيتس

الرياضة
قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52 وأورثها لأبنائه
السعودية اليوم

قصة مواطن امتهن حرفة النجارة منذ 52...

السعودية اليوم
أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
السعودية اليوم

أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة...

السعودية اليوم
لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون بميناء ضباء
أخبار أمنية

لحظة إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون...

أخبار أمنية
لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة مبتكرة من الهند
العالم

لقطات لتوقيف مضيف طيران هرّب ذهبًا بطريقة...

العالم
إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام بأكثر من 4 ملايين ريال
السعودية اليوم

إنسان تطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام...

السعودية اليوم