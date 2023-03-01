خالد بن سلمان يبحث التعاون العسكري والدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، وزير الدفاع البريطاني بين والاس.

#فيديو_الدفاع | سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني ويوقعان إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة في برنامج القدرات الجوية المستقبلية. pic.twitter.com/zhJ9zRoScT — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 1, 2023

العلاقات الإستراتيجية

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

كما وقع وزير الدفاع، ووزير الدفاع البريطاني، إعلان نوايا بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، والذي يتضمن تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة وتحديد مشاريع المشاركة الصناعية ومشاريع البحث والتطوير المشترك.

توقيع الإعلان

حضر اللقاء وتوقيع الإعلان من الجانب السعودي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والرئيس التنفيذي للبرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الربيعة، والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة اللواء الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة.

فيما حضره من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة السيد نيل كرمبتون، وكبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط الفريق مارتن سيمبسون، والمدير العام للصناعة والتجارة والأمن الاقتصادي أفريل جوليفي، والملحق العسكري البريطاني لدى المملكة العميد جيمي بيغوت، والسكرتيرة الخاصة لوزير الدفاع البريطاني ميري ديفيس، والمستشار الخاص لوزير الدفاع البريطاني بين موريس.