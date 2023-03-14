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قدم الخريجون عرضًا وقلدوا بعضهم البعض رتبهم العسكرية

خالد بن سلمان يشهد حفل تخرج الدفعة 81 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
خالد بن سلمان يشهد حفل تخرج الدفعة 81 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

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رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع-اليوم- حفل تخريج الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة.

وكان في استقبال سموِّه لدى وصوله مقر الكلية، معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف.

 

وفور وصول سموِّه، عُزف السلام الملكي.

عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية، كلمة عبَّر فيها عن ترحيبه وشكره لرعاية سموِّ وزير الدفاع حفلَ تخريج الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، الذين أمضوا ثلاث سنوات أتموا خلالها متطلبات التأهيل العسكري والأكاديمي، في رحلة تنقلوا فيها بين ميادين المعرفة والتدريب، متدربين على مبادئ القتال وفنونه ومهاراته، مستخدمين أحدث التقنيات وفق منهج تدريبي وتخطيط منظم، حصلوا خلاله على دورة الصاعقة والمظلات، التي تأتي ضِمْن سياق الإعداد والتأهيل الذي ترسمه قيادة القوات البرية وتطبِّقه كلية الملك عبدالعزيز الحربية بكل دقة وإتقان، حتى أصبحوا في أتم الجاهزية للانضمام مع زملائهم في ميدان العز والشرف.

بعد ذلك، ألقيت كلمة الخريجين، ألقاها الخريج عبدالعزيز بن صالح الربيعان، عبَّر فيها عن جزيل شكره لسموِّ وزير الدفاع على تشريفه ورعايته حفلَ تخريجهم، مثمنًا لقيادة وأعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية جهودَهم المخلصة، التي كان لها دور في غرس القيم العسكرية وتقاليدها في نفوسهم، مؤكدًا فخرهم واعتزازهم لمشاركة زملائهم منسوبي القوات المسلحة للدفاع عن الدين ثم المليك والوطن.

 

عرض عسكري

إثر ذلك، جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القَسَمَ، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، كما تسلَّم سموُّ وزير الدفاع هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة، وقلد الخريجون بعضهم البعض رتبهم العسكرية.

بعد ذلك، التُقطت الصور التذكارية مع الخريجين. واختُتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، ومعالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.

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