خالد عسيري يتخرج من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

تلقى أحمد إدريس عسيري التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه “خالد ” من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي برتبة ملازم.

وتهنئ “المواطن” “العسيري ” بمناسبة تخرج نجله “خالد ” داعية أن يكون هذا التخرج خير بداية وعون له لخدمة الدين والملك والوطن.