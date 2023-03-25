خالد عسيري يتخرج من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بُعد غدًا الوليد الإنسانية تسلم 2550 وحدة سكنية للمستفيدين الهلال يحدد بديل صفقة ميسي تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية غدًا دعاء الشيخ بندر بليلة والحذيفي في ليلة 4 رمضان بالحرمين الشريفين الدراسة عن بُعد غدًا ببيشة ورجال ألمع رينارد يستدعي فواز الصقور لمعسكر المنتخب السعودي
تلقى أحمد إدريس عسيري التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه “خالد ” من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي برتبة ملازم.
وتهنئ “المواطن” “العسيري ” بمناسبة تخرج نجله “خالد ” داعية أن يكون هذا التخرج خير بداية وعون له لخدمة الدين والملك والوطن.