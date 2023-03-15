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مؤكدًا أنه يصنع الفارق

خايمي بابون: محمد صلاح يحلم باللعب لريال مدريد

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
خايمي بابون: محمد صلاح يحلم باللعب لريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أشاد خايمي بابون، المدرب الشخصي السابق لمحمد صلاح، نجم فريق ليفربول، بالإمكانيات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، مؤكدًا أنه يحلم باللعب لريال مدريد.

بابون يشيد بإمكانيات محمد صلاح

وكان المصري الدولي محمد صلاح يعمل مع خايمي بابون، خلال فترة تواجده ضمن صفوف روما الإيطالي، من أجل تحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

وقال خايمي بابون: “صلاح يصنع الفارق داخل الملعب بسبب سرعته، فهو يمتلك موهبة فطرية في القيام بالأشياء بسرعة كبيرة، لكن ذلك كان يعطله داخل منطقة الجزاء”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وأضاف خلال حوار أجراه مع شبكة ريليفو: “كنا نقفز إلى أرض الملعب لوضع بعض الأشرطة على جزء من حذاء صلاح، كي يستخدمه في ضرب الكرة”.

وتابع: “التنفس من أكثر الأشياء التي تغيرت لدى صلاح، لأنه عندما تقف أمام حارس المرمى، لا يمكنك التصرف بنفس التسارع كما هو الحال في أي جزء آخر من الملعب، عليك أن تأخذ قسطًا من الراحة لتعرف أفضل قرار، وأدرك ذلك بشكل مثالي”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

نصيحة باللعب في برشلونة

واختتم خايمي بابون، تصريحاته قائلًا: “أخبرت محمد صلاح ذات مرة بأنه يجب عليه أن يوقع لبرشلونة، لكنه رفض، لأنه يحلم باللعب لصالح ريال مدريد”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @ChampionsLeague
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