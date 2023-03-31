خبر سار من كلوب لجماهير ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

زف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، نبأ سارًّا لجماهير النادي، وذلك قبل مواجهة نادي مانشستر سيتي ظهر الغد في الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “لويس دياز عاد لتدريبات الفريق بشكل جزئي أما داروين نونيز فغاب عن التدريبات بعد الجرح الذي تعرض له في الكاحل في مباراة ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف كلوب: “الآن أصبحنا خارج المنافسة على كل الألقاب ويجب التحضير للأهداف في الموسم المقبل، والتفكير في إنهاء الدوري الإنجليزي للموسم الحالي في المربع الذهبي”.

مانشستر سيتي ضد ليفربول

وتُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي، حيث تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, BEIN SPORTS CONNECT, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , SUPER SPORT PREMIERLEAGUE.

وقبل مباراة الغد، يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، أما ليفربول فيتواجد في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وكان ليفربول هزم مانشستر سيتي بهدف دون رد، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي يوم 16 أكتوبر الماضي بهدف دون رد، سجله اللاعب المصري محمد صلاح.