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الحكم العماني أحمد الكاف تعرض لانتقادات بسببها

خبير تحكيمي يُنهي الجدل حول أحقية سعود عبدالحميد لركلة جزاء ضد فنزويلا

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ صباحاً
خبير تحكيمي يُنهي الجدل حول أحقية سعود عبدالحميد لركلة جزاء ضد فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

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حسم الخبير التحكيمي محمد فودة الجدل حول أحقية اللاعب سعود عبدالحميد لركلة جزاء في مباراة السعودية ضد فنزويلا الودية التي أُقيمت أمس الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

سعود عبدالحميد لا يستحق ركلة جزاء

وقال فودة في برنامج “أكشن مع وليد”: “سعود لا يستحق ركلة جزاء في الدقيقة الـ62 لأنه تلامس طبيعي، لكن الحكم العماني أحمد الكاف لم يكن موفقًا في حالة واحدة وهي استحقاق الأخضر لركلة جزاء في الدقيقة الـ88، لأن لاعب فنزويلا تعمد لمس الكرة بيده”.

انتقادات للحكم العماني 

وكان كل من الناقدين محمد الشيخ وسامي الحريري انتقدا الحكم أحمد الكاف، حيث قال محمد الشيخ: “الحكم العماني الكاف لودية الأخضر جيد لكن قراراته غريبة ضد منتخبنا.. لقطة سعود عبدالحميد الكل يراها أنها ركلة جزاء.. لكن رئيس لجنة الحكام فرهاد عبدالله هو الملام لتباين قراراته

أما سامي الحريري فقال: “الحكم العماني لم يوفق في الحالتين وأرى ركلتي جزاء لم تحتسب، منها ركلة سعود”.

أما الناقد الرياضي أحمد الفهيد فقال: “لقطة سعود عبدالحميد ركلة جزاء واضحة.. ما تقوله لجنة الحكام بعد كل جولة ما له قيمة بسبب عدم استفادتي.. لأن الحالات تتكرر والقرارات متباينة.. البعض الآن لا تثق في الـ VAR طالما وجود التقدير في القرار”.

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