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ضمك يُلاقي التعاون والشباب ضد العدالة

ختام الجولة الـ19 بدوري روشن بمباراتين السبت

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
ختام الجولة الـ19 بدوري روشن بمباراتين السبت
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، مساء يوم السبت، بمواجهتين قويتين، وسط صراع شديد للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مواجهات السبت

ويلعب ضمك ضد التعاون عند الساعة الرابعة مساء يوم السبت، ويأمل فارس الجنوب لتحسين نتائجه واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات، خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يطمح سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC

وفي ختام الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، يلعب الشباب ضد العدالة عند الساعة 8:30 مساء على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويطمح الليوث لمواصلة التألق والمنافسة على الصدارة، فيما يسعى الفريق الضيف لتحقيق نتيجة إيجابية.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ19، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

النصر في دوري روشن
لاعبو النصر – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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