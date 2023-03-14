خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق

يتلقى الكثيرون رسائل طويلة على واتساب وأحيانًا ما يرغبون في قراءتها دون إخطار مرسلها لتجنب دردشة غير مرغوبة في وقت غير مناسب، وفي نفس الوقت لا يودون إلغاء علامات الاستلام الزرقاء، ولحسن الحظ هناك حل ذكي لذلك.

الحل متوفر لمستخدمي أندرويد فقط

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا الحل متوفر لمستخدمي أندرويد فقط، أما مالكي آيفون، فليس لديهم خيار سوى تعطيل إيصالات القراءة في التطبيق لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق.

من جهة أخرى، فإن هذا يعني أيضًا أنه لن يكون من الممكن رؤية الوقت الذي قرأ فيه الآخرون رسائلك.

قراءة رسائل واتساب الطويلة دون إخطار الآخرين