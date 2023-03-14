براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار طرق الرياض تكتسي الأبيض تمهيدًا لتجربة التبريد لقطات لجريان السيول بمحافظة حقل مايكروسوفت تكشف عن ChatGPT 4 قريبًا وقدراته خيالية السيول تداهم عائلة أثناء التنزه بالبر
يتلقى الكثيرون رسائل طويلة على واتساب وأحيانًا ما يرغبون في قراءتها دون إخطار مرسلها لتجنب دردشة غير مرغوبة في وقت غير مناسب، وفي نفس الوقت لا يودون إلغاء علامات الاستلام الزرقاء، ولحسن الحظ هناك حل ذكي لذلك.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا الحل متوفر لمستخدمي أندرويد فقط، أما مالكي آيفون، فليس لديهم خيار سوى تعطيل إيصالات القراءة في التطبيق لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق.
من جهة أخرى، فإن هذا يعني أيضًا أنه لن يكون من الممكن رؤية الوقت الذي قرأ فيه الآخرون رسائلك.