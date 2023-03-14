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خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق
المواطن - فريق التحرير

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يتلقى الكثيرون رسائل طويلة على واتساب وأحيانًا ما يرغبون في قراءتها دون إخطار مرسلها لتجنب دردشة غير مرغوبة في وقت غير مناسب، وفي نفس الوقت لا يودون إلغاء علامات الاستلام الزرقاء، ولحسن الحظ هناك حل ذكي لذلك.

الحل متوفر لمستخدمي أندرويد فقط

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن هذا الحل متوفر لمستخدمي أندرويد فقط، أما مالكي آيفون، فليس لديهم خيار سوى تعطيل إيصالات القراءة في التطبيق لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق.

من جهة أخرى، فإن هذا يعني أيضًا أنه لن يكون من الممكن رؤية الوقت الذي قرأ فيه الآخرون رسائلك.

خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق

قراءة رسائل واتساب الطويلة دون إخطار الآخرين

  • عليك أولًا أن تضغط باستمرار على الصفحة الرئيسية على هاتفك.
  • بعد ذلك، ستحتاج إلى النقر فوق الأدوات وستعرض الشاشة الرئيسية جميع الأدوات المحددة المتاحة.
  • في هذه المرحلة، تحتاج إلى البحث عن أداة واتساب وسحبها إلى الشاشة الرئيسية.
  • ثم انقر فوق تم عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسية.
  • يمكنك أيضًا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.
  • وبعد اكتمال ذلك، قم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع رسائلك (ستكون أحدثها في الأعلى).
  • وتذكر، لا تنقر على الرسالة نفسها وإلا فستكون هذه الحيلة المفيدة بلا استفادة.
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