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سعر التذكر 4 ريالات صالحة لمدة ساعتين

خدمة حافلات الرياض تخدم الركاب عبر 633 محطة

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
خدمة حافلات الرياض تخدم الركاب عبر 633 محطة
المواطن - فريق التحرير

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تتضمن المرحلة الأولى من خدمة حافلات الرياض تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل المرحلة 15 مساراً ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجمالها 86 مساراً.

المرحلة الأولى

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وبحسب الهيئة، تعمل حافلات الرياض من 5 صباحًا حتى منتصف الليل بتكلفة 4 ريالات للرحلة الواحدة صالحة لمدة ساعتين تبدأ من أول تسجيل دخول على إحدى الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق.

ميزات الخدمة

ومن المقرر أن تسهم خدمة “حافلات الرياض” في إتاحة سهولة التنقل لجميع شرائح المجتمع من خلال استخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية، والحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام المروري في الرياض.

وذكرت الهيئة أنه تم بالتزامن مع إطلاق خدمة “حافلات الرياض”، إطلاق البوابة الإلكترونية www.riyadhbus.sa، والتي تقدم خيارات متنوعة للركاب لمعرفة مسارات الحافلات، وآلية شراء التذاكر، كما تم إطلاق “تطبيق حافلات الرياض” الذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها شراء التذاكر بشكل مباشر.

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